الرئيس السيسي ونظيره الرواندي يشهدان مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرواندي بول كاجامي، اليوم /السبت/، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك بين البلدين، وذلك عقب مباحثاتهما التي عقدت في قصر الاتحادية.
ووقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والبريد بين البلدين.
كما وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الرواندي فانسان بيروتا، 4 مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، ودعم الرياضة، والشباب، والتعاون في مجال المتاحف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل نظيره الرواندي بول كاجامي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.
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