شيخ الأزهر ينعى المستشار رجائى عطية

جدة - نرمين السيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، المستشار رجائى عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والذى وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد رحلة زاخرة فى خدمة وطنه ودينه.





وذكر فضيلة الإمام الأكبر للراحل تقديره للأزهر الشريف وعلمائه، وجهوده فى الدفاع عن المظلومين والمحتاجين، ومؤلفاته وبحوثه الرصينة فى المعارف الإسلامية والفكر الإنسانى. وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرة المستشار الراحل وأسرة المحامين المصريين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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