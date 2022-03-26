عاجل.. السيسى: مصر تدعم عملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه بحث خلال لقائه بنظيره الرواندى بول كاجامى، قضايا الأمن والتنمية، ومنها قضية الإرهاب والتى تشكل تحديا حقيقيا لعملية التنمية فى إفريقيا.





وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أنه تم استعراض الجهود المصرية الناجحة فى مكافحة الإرهاب، كما نوه إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مشيدا بجهود رواندا فى عمليات حفظ السلام بإفريقيا. وأوضح أنه تم التوافق على أهمية الإسراع فى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها، مؤكدا دعم مصر لعملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى. وعن استضافة مصر الدورة الـ27 من قمة المناخ، أكد الرئيس حرص مصر التعبير عن تطلعات الدول الإفريقية لتحقيق نقلة فى العمل الدولى بشأن المناخ.

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