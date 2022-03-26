إزالة 25 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتم تنفيذ 13 قرار إزالة على أملاك الدولة أرض ولاية هيئة الآثار بإجمالى مساحة 128900 م بنطاق قريتى اللشت وكفر طرخان، كما تم إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية بيدف على مساحة 175 مترا.

كا تم تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على الأراضى أملاك الدولة بقرية منديشة ومنطقة القحيف وبمنطقة فجة الحارة، شملت الحملة إزالة أسوار ومخالفات بناء من بلوك الحجر الجيرى بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى إزالة أساسات بناء فى المهد ومبنى غير مكتمل البناء إلى جانب غرف مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بقرية منديشة وذلك بمساحة "169.5 فدان 3000م2 مبانى"، وتمت الإزالة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.