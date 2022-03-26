عاجل.. السيسى يؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانونى وملزم حول تشغيل سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تطرق خلال لقائه بنظيره الرواندى بول كاجامى، إلى تطورات ملف سد النهضة، لافتا إلى أنه أعاد التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين جميع دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأى دولة.





وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أنه أكد رفض مصر لأى إجراء أحادى من شأنه المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما التى تعتمد على النهر كرافد للحياة والتنمية. ولفت إلى أنه أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل السد فى إطار زمنى مناسب بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمى.

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