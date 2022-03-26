بث مباشر.. مؤتمر صحفى بين الرئيس السيسى ونظيره الرواندى

جدة - نرمين السيد - يقدم موقع "دوت الخليج"، بثا مباشرا للمؤتمر الصحفى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الرواندى بول كاجامى.



جدة - نرمين السيد - يقدم موقع "دوت الخليج"، بثا مباشرا للمؤتمر الصحفى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الرواندى بول كاجامى. وشهد الرئيسان اليوم بقصر الاتحادية توقيع عددا من اتفاقيات التعاون.

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