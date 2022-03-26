عاجل.. السيسى: الاتفاق على استغلال ما تمتلكه مصر ورواندا لدفع الشراكات  

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه ناقش اليوم مع نظيره الرواندى بول كاجامى، التقدم المحرز فى العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية وتم التوافق على أنه ما زالت هناك فرصا عديدة للارتقاء بالعلاقات.





وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أنه تم التوافق على ضرورة الارتقاء بالتبادل التجارى والذى نمى خلال العامين الماضيين رغم جائحة كورونا، وتم الاتفاق على استغلال ما تمتلكه مصر ورواندا لدفع الشراكات الاقتصادية. وأوضح أنه تم التوافق على ضرورة التيسير للاستثمارات المصرية فى رواندا، مؤكدا على التزام مصر بالاستمرار فى تسخير إمكانياتها وتوفير التدريب للكوادر الرواندية.

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