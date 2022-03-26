هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة ومدرجة بجداول المخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية، على المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الماضى؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وجميع مواقع التواصل الاجتماعى التى تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.





وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وتقدر قيمتها المالية بحوالى 3 ملايين جنيه، حيث تمكن مفتشو الصيدلة بهيئة الدواء من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، وذلك بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من 6000 عبوة، بقيمة مالية 2 مليون جنيه.

كما تم ضبط عددا من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتحرير 22 محضرا ضد عدد من الصيدليات لعدم تواجد الصيدلى المسؤول، أو من ينوب عنه، وضبط 6 مؤسسات صيدلية غير مرخصة.

كما تم المرور على مؤسستين صيدليتين، وتم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة وبدون فواتير، ومخزن غير مرخص به عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت قيمتها المادية مليون جنيه، وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت ونواقص الأدوية بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط صفحة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتى ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصرى، وإحكام الرقابة عليه.