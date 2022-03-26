عاجل.. السيسى: مصر تقدر تجربة رواندا فى التنمية تحت قيادة بول كاجامى

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بنظيره الرواندى بول كاجامى، مؤكدا أن زيارته إلى القاهرة تحمل العديد من معانى الأخوة والترابط بين مصر ورواندا وتعكس قوة العلاقات بين البلدين واستمرار التواصل بينهما فى مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.





وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن هناك قدرا كبيرا من التفاهم والود بين البلدين، مؤكدا حرص مصر على تبادل الرؤى مع رئيس رواندا لما تتسم به رؤيته من عمق وسداد تجاه القضايا. وأعرب عن تقدير مصر لتجربة رواندا فى التنمية تحت قيادة بول كاجامى، والتى انطلقت من مرحلة التحديات والصعاب إلى مرحلة تحقيق رؤية تنموية طموحة كقصة نجاح إفريقية ملهمة.

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