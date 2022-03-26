/688236/المجمع-الإسلامي-بالشيخ-زايد-يستعد-لاستقبال-جثمان-الفنان-أحمد-حلاوة-بحضور-منير-مكرم-فيديو

بدأت منذ قليل في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد إجراءات الاستعداد لاستقبال جثمان الفنان الرحل أحمد حلاوة، الذي غيبه الموت عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر ناهز ال 73 عامًا متأثرًا بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد الاستعدادات الأولى لاستقبال جثمان الفنان أحمد حلاوة.

جنازة أحمد حلاوة

وشهدت الاستعدادات الأولى لجنازة أحمد حلاوة حضور طفيف من نجوم الوسط الفني أبرزهم منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية والفنانة دنيا سمير غانم.

معلومات حول الفنان أحمد حلاوة

تخرج الفنان المصري أحمد حلاوة في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما أنه حاصل على درجة البكالريوس في الاتصالات، وكان يقوم بالتدريس في كلية الآداب بجامعة حلوان.

ورغم قرابته من الفنان الراحل فايز حلاوة، إذ كان ابن شقيقه، إلا أنه رفض العمل معه، حتى يحقق نفسه خارج عالمه ومسرحه، وكانت أولى مشاركاته على المسرح مع المخرج سمير العصفوري.

بدأ مسيرته الفنية مع الفنان أحمد راتب، عقب التخرج من الجامعة، والتحقا سويا بمعهد الفنون المسرحية، وكان يحقق المركز الأول على الدفعة طوال سنوات دراسته الأربع في معهد التمثيل. كما أنه حاصل على درجة الدكتوراة في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

ظهر في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية ودرامية ما تزال محفورة في ذاكرة المواطن المصري والعربي، تجمع ما بين الكوميديا والتراجيديا.

آخر أعمال أحمد حلاوة السينمائية والدرامية

وآخر أعمال الفنان المصري، فيلم "أحمد نوتردام" برفقة رامز جلال في العام الماضي، وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب"، التي عُرضت خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولتها كلٌ من نضال الشافعي وميمي جمال.