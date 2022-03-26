/688235/اليوم-رامي-ربيعة-ينضم-لمعسكر-منتخب-مصر-قبل-رحلة-السنغال

ينتظم رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي إلي صفوف منتخب مصر، وذلك بعد إصابة محمد عبد المنعم ومن المقرر غيابة عن مباراة الفراعنة القادمة أمام نظيره السنغالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء استدعائي رامي ربيعة وعلي جبر لدعم دفاع المنتخب قبل موقعة الإياب، بعدما أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني عن إصابة محمد عبد المنعم في الأنف وحاجته لجراحة بجانب غياب محمود الونش عن لقاء الإياب للإيقاف، مستفيداً من خبرات الثنائي مع الأهلي والزمالك على الصعيد الدولي.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ويلتقي المنتخب الوطني للمرة الثالثة على التوالي مع نظيره السنغالي، والتي سبق وجمعت بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تجمع مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في تصفيات الدور النهائي من كأس العالم للقارة الإفريقية، اليوم في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويطير المنتخبين على نفس الطائرة إلى العاصمة السنغالية داكار، لخوض لقاء الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري، في الساعة السابعة مساء، على ملعب دياموندي الأولمبي.