/688234/علاء-عابدنحن-جميعا-نقف-خلف-القيادة-السياسيه-وما-يتحقق-علي-أرض-مصر-لم-يحدث-من-قبل

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب الشكر للمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر علي حسن الاستقبال كما وجه الشكر لنواب الاقصر علي حسن استقبالهم لوفد اللجنه اليوم.

علاء عابد:نحن جميعا نقف خلف القيادة السياسيه ..وما يتحقق علي أرض مصر لم يحدث من قبل

واكد النائب علاء عابد أن اللجنه تدعم السلطة التنفيذية فيما تتخذه من اجراءات ومشروعات لصالح المواطنين لافتا إلى أن ما يتحقق علي أرض مصر ، لم يحدث من قبل .

واكد علاء عابد، ان الأقصر من أعرق المناطق الاثرية ، وهي تعد اقدم منطقة تاريخية في العالم ، وتضم ثلثي اثار العالم ، وخلال الفترة الماضية رأينا جميعا انجازات الدوله والقيادة السياسية بالصعيد ، وما يحدث في مصر يؤكد اننا محظوظين وما نمر به حاليا هو النهضة الحقيقية .

ووجه النائب علاء عابد رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي اننا خلفك ، ونقدر ما تقوم به ونقدر ما يقوم به السادة المحافظين والتنفيذين في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الأقصر المستشار مصطفي الهم لوفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود

ومن نواب الاقصر بهاء أبو الحمد، والنائب محمد العماري

هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيمومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق