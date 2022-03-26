تدهور الحالة الصحية لـ عهدي صادق بعد دخوله العناية المركزة «تفاصيل»

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دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عهدي صادق.

ابنة صلاح چاهين تكشف تطورات عهدي صادق الصحية

وكشفت سامية جاهين ابنة الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عدم استقرار حالة صدقي قائلة: "شكرا لكل الناس اللي بتتصل وبتبعت عشان تطمئن على عمو عهدي صادق وباعتذر إني مش عارفة أرد على كل الرسايل والمكالمات".

وأضافت: "عمو عهدي فعلا حالته مش مستقرة ودخل العناية المركزة امبارح والزيارات ممنوعة بأمر الأطباء، هو بيتلقى أفضل رعاية طبية تحت إشراف وإهتمام و رعاية صديقه الأستاذ الدكتور رفيق رشاد وفريقه الطبي الأكثر من رائع.. أرجوكم تدعوله ربنا يخفف عنه ويلطف بيه وبينا".

أزمة عهدي صادق الصحية

وكان أعلن الفنان صبري عبدالمنعم عن أزمة عهدي صادق من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيه: «صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة بمركز القاهره لأمراض الكلي في حالة غير جيدة، ادعوا له بالشفاء»

كانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات عن طريق أدائه لبعض الأدوار القصيرة لم يحصل على فرصة أخذه للبطولة في أي عمل فني حتى الآن ولكن على الرغم من كل هذا إلا أن هذه الأدوار الصغيرة جعلت له مكانة مميزة داخل الوسط الفني وداخل قلوب المشاهدين كما أن عدد الأدوار التي قام بها خلال مسيرته الفنية تصل إلى عدد أكثر من 200 دور وكان له القدرة على القيام بكل الأدوار في كل الأشكال وبطرق مختلفة .

بعد عمله في المسرح الخاص بالدولة تم رفعه على المعاش وأصبح يعيش من هذا المعاش على الرغم من أنه مبلغ صغير كما أن الإذاعة والتليفزيون من حين لآخر يرسلون إليه ليقدم بعض الأعمال.

أبرز أعمال عهدي صادق

ومن أبرز أعماله: الأزهر _ الفتوة _ صاحبة الأيات _ ونسنى _ الضاهر _ الملك لير _ الجامعة _ انبياء الله _ ريموت كنترول _ لمعي القط _ نصيبي وقسمتك _ هبة رجل الغراب _ بنات خارقات _ ليإلي الحلمية _ من القلب للقلب _ الكبير قوي.