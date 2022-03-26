/688229/تعرف-على-قواعد-مباراة-الإياب-بين-السنغال-ومصر-فى-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم بقطر 2022، يوم الثلاثاء القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ما هي قواعد مباراة الإياب بين السنغال ومصر

فى مباريات خروج المغلول يلعب كلا الفريقين واحدة على أرضة ومباراة خارج أرضه.

الفريق الذي سجل أكبر عدد الأهداف فى المباراتين يتأهل إلي الدور التالى.

إذا سجل كلا الفريقين نفس عدد الأهداف خلال المباراتين، فإن الأهداف المسجلة خارج الأرض تحسب بهدفين.

إذا تم تسجيل نفس العدد من الأهداف خارج الأرض أو إذا انتهت كلتا المباراتين دون تسجيل أي أهداف، فسيتم لعب وقت إضافي من فترتين مدة كل منهما 15 دقيقة فى نهاية مباراة الإياب.

الوقت الإضافي جزء لا يتجزأ من مباراة الأياب.

بالتالي، إذا لم يتم تسجيل أهداف فى الوقت الإضافي، فسيتم لعب ركلات جزء ترجيحية لتحديد الفائز.

إذا سجل كلا الفريقين نفس عدد الأهداف فى الوقت الإضافي، فسيتم إعلان الفريق الزائر فائزاً على أساس احتساب الأهداف خارج الأرض بهدفين.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

قائمة السنغال

فى حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

فى خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

فى خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

فى خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري.