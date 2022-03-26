تحصين 132 رأس ماشية بالغربية

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم السبت، إن إجمالى ماتم تحصينه 132 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتى تستمر حتى منتصف أبريل القادم.

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وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين "17 جنيهاً" للأبقار والجاموس و"8 جنيهات" للأغنام والماعز .

تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا

وأشار الى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

من جانبه، أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 19 محضر متنوع، منها 8محاضر كمامة ، و6 محاضر إشغال طريق ، و2 محضر بيئة ، و3 محاضر نظافة،وذلك خلال 24ساعة.

وأوضح رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 17 مسجد، و15 مدرسة، و3 مواقف سيارات و 2جمعية زراعية و40 شارع، و 6 مراكز شباب، و 4 مقار وحدات محليه قروية، و11 ماكينة صرف ألي بالقرى، و30 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

محافظ الغربية، كان قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.