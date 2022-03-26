/688222/تامر-حسني-يثير-استفزاز-رضوى-الشربيني-بغنائه-سي-السيد-في-فرح-ابنة-أصالة-فيديو

أثار نجم الجيل، الفنان تامر حسني استفزاز الإعلامية المصرية رضوى الشربيني منتقمًا للرجال، الذين طالما هاجمتهم الأخيرة دفاعًا عن المرأة، وذلك خلال حفل شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة.

دوت الخليج يرصد استفزاز الفنان تامر حسني للإعلامية رضوى الشربيني في حفل وفاف ابنة أصالة.

تامر حسني ينتقم للرجال من رضوى الشربيني

ظهر تامر حسني في مقطع فيديو من حفل ابنة أصالة الذي أُقيم أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وهو يغني «سي السيد» ممازحًا رضوى الشربني، لتقف الأخيرة صامته في دهشة وذهول.

كلمات أغنية سي السيد

وتقول كلمات أغنية «سي السيد»:

ليكى الكلام ولأى واحده تحاول تلغى الفرق ما بين الراجل وبين الست لا يا حبيبتى فى فرقين اصرارك على المقارنه ما بينا بيضيع من عينى انوثتك فاكره كلمه حاضر لما اتقالت وانا زعلان مش بوستك انا الى اقول تعملى ايه انا الى اقوله تمشى عليه زى ما زمان كده يا حبيبتى تلبسى ايه وما تلبسيش ايه اياكى مره فى يوم انا الاقى رجعالى متأخره يا حياتى انتى فاهمه ايه الى ها يحصل وطبعآ انتى عارفه الباقى

اه انا سى السيد وكلامى هو الى ها يمشى اه انا سى السيد مش عاجبك كلامى طب امشى

صدقينى اى واحده معاها مفتاح قلب حبيبها ها تقدر فجأه تحوله من وحش لطفل ماسك ايدها وخوفى عليكى من حبى ليكى مش زى ما بتقولى عليا ده يا بخت من بكانى يا بنتى ولا ضحك الناس عليا

انتو ليه عاملين كده ليه ودماغكو دى معموله من ايه كل حاجه واخدينها تحدى من غير ما اصلآ تعملو ايه كل يوم خناقه كبيره على اتفه الاسباب والغيره بجد تعبت زهقت خلاص مش طايق اسمع انا ولا سيره

اه انا سى السيد اه انا سى السيد

اه انا سى السيد وكلامى هو الى ها يمشى اه انا سى السيد مش عاجبك كلامى طب امشى.

برنامج «هي وبس» للإعلامية رضوى الشربيني

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.