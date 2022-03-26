/688220/بيغيروا-عليا-وهم-نقطة-ضعفي-أنغام-تتحدث-عن-علاقتها-بأبنائها

عرضت شاشة قناة oN الفضائية مؤخرًا الجزء الثاني من حلقة الفنانة أنغام في برنامج سهرانين عبر شاشة قناة ON الفضائية، والتي كشفت خلالها عن العديد من أسرارها الشخصية وكواليس تعترف بها لأول مرة على الهواء.

دوت الخليج يستعرض تصريحات أنغام ببرنامج سهرانين

أنغام برنامج سهرانين

كشفت الفنانة أنغام في الجزء الثاني من برنامج سهرانين عن تفاصيل علاقتها بأولادها لافتة إلى أنهم نقطة ضعفها، قائلة: “أنا ولادي مش بيسمعوني كتير وبيسمعوا أغاني تانية بس لازم أخذ رأيهم، الاتنين بيكتبوا وبيألفوا موسيقى بس لسه محصلش أي تعاون بيننا".

وأضافت الفنانة انغام: "أنا مش شديدة معاهم وإحنا صحاب، الاتنين نقطة ضعفي في الحياة، وابني الكبير بيدرس إعلام، والصغير هيتخرج من المدرسة السنة دي.. بيغيروا عليا بس واحد بيتكلم والتاني كتوم، لكن بيسألوني أنا فين، وبعمل إيه، وبقولهم لأنهم رجالتي".

ولأول مرة تكشف اعتذارها عن بطولة فيلم عن العشق والهوى الذي لعب بطولته أحمد السقا ومنى زكي ومنة شلبي، معلقة: “كنت حامل في عبدالرحمن فاعتذرت عن الدور، وقدمت مسلسلا واحدا ومسرحيتين".

تصريحات أنغام

وقالت الفنانة أنغام عن نفسها: “أنا كتومة ولا أحب أن أظهر ضعيفة أو مهزومة وأكثر أغنية تشبهني هي "مبحبش".. ولدي أصدقاء من الوسط الفني من بينهم منى زكي، تامر حبيب، كندة علوش، وغيرهم”.

واستكملت كلامها: “تمنيت تقديم تتر مسلسل حديث الصباح والمساء وشعرت بالقلق الشديد نظرا لصعوبة اللحن والمسؤولية الكبيرة فهو عمل مهم وضخم.. أما تتر مسلسل العائلة تم تغييره قبل عرض العمل بيوم بسبب اعتراض وحيد حامد على الكلمات وقام سيد حجاب بإعادة كتابة التتر وعمار الشريعي قام بالتلحين وقمت بتسجيل الأغنية قبل ساعات من العرض”.

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وفي سياق مختلف، تستعد الفنانة أنغام لتقديم تتر مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي تنافس به الفنانة نيللي كريم ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 ويشارك في المسلسل أيضًا: شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، نادية عبد الغني، محمد الشرنوبي وغيرهم