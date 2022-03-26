/688210/إزالة-54-حالة-تعدي-على-أراضي-وأملاك-دولة-بمركزي-ساحل-سليم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت ، عن إزالة 54 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومجاري مائية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 19 لإزالة التعديات التي تنتهي اليوم 26 مارس في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

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وقال محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 21 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بالمحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي بناحية مركز ساحل سليم وتم إزالة 10 حالات تعدي بالبناء بالبلوك والاسمنت على مساحة 1500 متر مربع واسترداد 115 فدان زراعة وتسليمها لجهة الولاية وذلك بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه ومسئولي الازالات ومساعدة القوات القائمة على تأمين لجنة الازالات كما تم تنفيذ 33 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركز الفتح منهم 24 قرار إزالة لتعديات على أراضي تابعة للري وقرار واحد إزالة فورية فضلا تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية منهم 6 حالات إزالة فورية في المهد وذلك بمشاركة عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ببني مر وعرب مطير ومسئولي ري أبنوب وحماية النيل والزراعة ومسئولي الازالات بالمركز وبمساعدة قوات من مركز شرطة الفتح.

عدم التهاون في إزالة أية تعديات حتى بعد انتهاء الموجة

وطالب المحافظ على الأجهزة التنفيذية بعدم التهاون في إزالة أية تعديات حتى بعد انتهاء الموجة وتكثيف الحملات الميدانية لرصد أية تعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

إزالة 289 حالة تعدي على أراضي لأملاك الدولة

يشار الى أن الموجة الـ 19 جري تنفيذها على 3 مراحل حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 19: 30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدي على أراضي لأملاك الدولة بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مباني و168 فدان و48 قيراط زراعة بينما نفذت المرحلة الثانية من 6 : 26 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدي بمساحة 52389.75 متر مربع و 349 فدان و38 قيراط زراعة والمرحلة الثالثة تم تنفيذها خلال الفترة من 6 حتى اليوم 26 مارس 2022.