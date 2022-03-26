تداول صورة للحظة سقوط الراحل رجائي عطية في محكمة جنايات الجيزة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للحظة تعرض رجائي عطية نقيب المحامين لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة، داخل محكمة جنايات الجيزة بإمبابة.

وتوفى منذ قليل، رجائي عطية نقيب المحامين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات الجيزة بإمبابة.

وأعلن أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، عن وفاة نقيب المحامين على أثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.