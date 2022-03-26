مراسم رسمية في قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس رواندا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

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