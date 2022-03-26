هيئة الدواء: حملات تفتيشية بشكل يومي لضبط السوق وإحكام الرقابة على الأدوية

قامت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية، على المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وتقدر قيمتها المالية بحوالي ٣ ملايين جنيه.

حيث تمكن مفتشو الصيدلة بهيئة الدواء من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، وذلك بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من ٦٠٠٠ عبوة، بقيمة مالية ٢ مليون جنيه.

كما تم ضبط عددا من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتحرير ٢٢ محضر ضد عدد من الصيدليات لعدم تواجد الصيدلي المسؤول، أو من ينوب عنه، وضبط ٦ مؤسسات صيدلية غير مرخصة.

كما تم المرور على مؤسستين صيدليتين، وتم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة وبدون فواتير، ومخزن غير مرخص به عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت قيمتها المادية مليون جنيه.

وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت ونواقص الأدوية بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط صفحة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.