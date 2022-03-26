السفير المصري في البرتغال يلتقي رئيس هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية AICEP

التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية في البرتغال، برئيس مجلس إدارة هيئة دعم التجارة والاستثمار AICEP "لويش هنريكيش" التابعة لوزارة الخارجية البرتغالية، حيث تم بحث سبل دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلاً عن الجهود الجارية بشأن تنسيق التعاون بين المناطق الصناعية واللوجستية لميناء "سينيش" بالبرتغال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

هذا، وقد تضمن اللقاء مراجعة الترتيبات الخاصة بانعقاد مجلس الأعمال المصري البرتغالي المزمع عقده خلال العام الجاري، وكذا ترتيبات التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة البرتغالية، فضلاً عن التنسيق بشأن تبادل زيارات وفود الشركات ورجال الأعمال من الجانبين وحثهم على المشاركة في كافة المعارض ذات الصلة بالترويج للتجارة والاستثمار في كلا البلدين، والاستفادة من فرص الشراكة بين الشركات المصرية والشركات البرتغالية.