تحرك فنى ثقافى ضمن حياة كريمة فى المحافظات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إننا نستهدف من خلال ما يتم تقديمه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الارتقاء بمؤشرات جودة حياة المواطن المصرى، والتوسع فى مجالات اكتشاف ورعاية وتبنى المواهب بتلك القرى .





واستعرضت وزيرة الثقافة، أبرز الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية، التى تم تقديمها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى محافظات الشرقية، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف، وقنا، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس.

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