عاجل.. المحامين تكشف سبب وفاة رجائى عطية وموعد صلاة الجنازة

جدة - نرمين السيد - وقال أبو بكر ضوة أمين عام مساعد نقابة المحامين - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن النقيب رجائى عطية، وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا، أثناء أداء واجبه المهنى بحضور إحدى جلسات فى قضية تخص عددًا من المحامين أمام محكمة الجيزة الابتدائية، قبل أن يصاب بإعياء مفاجئ وحينما تم طلب المسعفين تبين أن روحه فاضت إلى بارئها.

وأضاف أن صلاة الجنازة ستقام بمسجد عمر مكرم عقب صلاة العصر اليوم، موضحا أنه سيوارى جثمانه الثرى بمدافن الأسرة بمقابر مدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد العزاء بعد.

يذكر أن رجائى عطية خريج كلية حقوق جامعة القاهرة عام 1959 وعمل بالمحاماة وشارك فى هيئة الدفاع فى العديد من القضايا الهامة طوال عمله، الذى امتد لما يربو عن الستة عقود من الزمن، إضافة إلى إسهاماته فى العمل العام ومنها عضويته السابقة بمجلس الشورى، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واتحاد الكتاب، والمجالس القومية المتخصصة.

وكان لنقيب المحامين الراحل عشرات المؤلفات فى عدة مجالات منها القانونية والدينية والأدبية.