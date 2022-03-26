مسيحيو كندا يحيون الذكرى الـ47 عاما على وفاة أب اعتراف البابا شنودة

جدة - نرمين السيد - يقام الاحتفال تحت عنوان "القمص ميخائيل إبراهيم رجل الأمانة والاستقامة" وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور الأنبا مينا أسقف مسيساجا وڤانكوڤر وغرب كندا، ويشارك فى الاحتفال القمص مرقس فتحى حنا، والقس مايكل داود. وتقام الاحتفالية فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والأنبا تكلا هيمانوت ببرامبتون – كندا، ويبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهى.

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