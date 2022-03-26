عاجل- الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 21 درجة تصل إلى 29 درجة على آخر الأسبوع.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على نشر كل ما هو جديد عن حالة الطقس.