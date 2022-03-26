سفير مصر بغينيا الاستوائية يبحث فرص التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة

جدة - نرمين السيد - التقى حداد عبدالتواب الجوهري، سفير مصر فى مالابو، كل من وزيرة الزراعة والمراعى والغابات والبيئة Francisca Eneme Efua، ونائب الوزيرة Miguel Mba Nzang، لبحث التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية فى مجالات الزراعة والمراعى والمصايد والموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخى.





واستعرض السفير المصرى فرص التعاون المتاحة بين البلديّن فى المجالات الزراعية، بما فى ذلك الإعداد والتأهيل المهنى للعاملين فى قطاع الزراعة والأساليب الحديثة فى الزراعة ونظم الرى. وأشادت الوزيرة الغينية بما تملكه مصر من إمكانيات كبيرة فى المجالات الزراعية الحديثة وتعاونها المتزايد مع الدول الإفريقية فى العديد من المجالات. كما تناول السفير المصرى الترتيبات الجارية لاستضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وضرورة التنسيق بين الدول الإفريقية الشقيقة فى هذا الصدد لتبنى مواقف إفريقية موحدة. ومن جانبها، أشادت الوزيرة الغينية بالمنح الدراسية المقدمة من المركز المصرى الدولى للزراعة للعاملين فى قطاع الزراعة فى غينيا الاستوائية، وأثنت فى هذا الصدد على المنح والدورات التدريبية والتأهيلية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدة على حرص بلادها المشاركة والاستفادة الفعّالة من تلك المنح.

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