قرينة رئيس زيمبابوى تستقبل السفير المصرى فى هرارى

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء سُبل مواصلة تنمية العلاقات بين البلديّن، وكيفية مد جسور التعاون بين مؤسسة “ The Angel of Hope” وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصرى.

كما تم بحث التعاون فى مجالات تمكين المرأة وتنمية الريف ومكافحة المخدرات وغيرها، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم وتنمية العلاقات بين مصر ومختلف دول القارة الإفريقية الشقيقة ومساعدتها لتحقيق تطلعات شعوبها التنموية.

ومن جانبها، أشادت حرم الرئيس الزيمبابوى بالعلاقات المصرية الزيمبابوية، مؤكدة أن بلادها ترحب بفتح مزيد من مجالات التعاون بين البلديّن، وبما يحقق المزيد من التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.