مستشار وزير التموين: مصر حققت نموا فى الاستثمارات الخارجية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين، إننا نعيش فترة تظهر فيها سوءات العولمة، ولدينا اضطراب فى أسعار الطاقة وهى تؤثر على أسعار الوقود، مضيفا إلا أننا شاهدنا بشائر فى دخول بعض الاستثمارات الخارجية فى ظل ظروف ندرة الدولار.





وأضاف خلال مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحولات العالمية"، أن ألمانيا تراجع سياسة العمل بالفحم وتراجع وقف العمل بآخر محطتين نوويتين، لمواجهة الأزمة الطارئة، خاصة أن الإغلاق بسبب كورونا أدى إلى أزمة فى العالم بالنسبة للصناعات، مشيرا إلى أن مصر حققت نموا خلال العام الماضى.

من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إن أمامنا تحدٍ كبير فى قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه قد يحدث حالة من الاعتياد على هذه الحالة مثلما حدث مع كورونا واتخذنا الإجراءات الاحترازية، وآمالنا أن نصل إلى حل وانفراجة خلال الشهور المقبلة.

ولفت إلى أنه فى مصر لدينا مهمة وهى كيف نتعامل مع الأزمات التى تحدث على المستوى العالمى؟ واليوم هناك أزمة اقتصادية لأنها فى قلب النظام الرأسمالى كله، والحرب تسبب أزمة فى حركة الصادرات والواردات فى العالم وسعر الدولار وتهديدات متبادلة، خاصة بين أقطاب تمتلك أسلحة الدمار الشامل، وهذا التهديد يهز حركة الاستثمار ويصل إلينا.

وأوضح أن هناك مشكلتين أساسيتين يجب مواجهتهما فى مصر، خاصة أن الصناعة ثقافة، وتوطين الصناعة ليست عملية فنية فقط، وذكر أن التطور الصناعى يحتاج سوق، ومصر ليست سوقا قوية بالفكرة التى نتخيلها خاصة مثل صناعة السيارات، والسوق الإقليمى يتيح لنا مساحة أكبر من الطاقة الاستهلاكية التى يمكن أن تستوعب نموا كبيرا فى الصناعة المصرية.

ومن جانبه قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المؤتمر يتطلع إلى الخروج برؤى تخدم الصناعة المصرية، ويأتى ضمن استراتيجية المركز الذى يعمل على مناقشة العديد من القضايا التى تهم المجتمع المصرى، وحرص على بحث قضية من أهم القضايا التى تواجه الصناعة المصرية وكيف يمكن الخروج بنتائج تخدمها على جميع المستويات.

وأضاف خلال مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحولات العالمية"، أن القطاع الصناعى يلعب دورا مهما فى التنمية بشكل عام، والصناعة تعتبر جزء لا يتجزأ من مفاهيم التنمية الشاملة التى تشمل الحد من معدلات البطالة وزيادة التصدير وهى ناقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة وهى مسار العبور من الدولة النامية إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تهتم بأمور الصناعة وتوطينها والتعاون البناء مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو ويخدم التنمية الشاملة، ولفت إلى أن الصناعة ستنتقل إلى الأفضل فى ظل الجمهورية الجديدة.