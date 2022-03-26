/688225/حنفي-جبالي-يعود-إلى-القاهرة-بعد-مشاركته-في-اجتماعات-الجمعية-الـ-144-للإتحاد-البرلماني-الدولي-بإندونيسيا
عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة صباح اليوم السبت 26مارس 2022 ، عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي.
الوصول إلى صفر انبعاثات
وشهدت مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري نشاطاً مُكثفاً، حيث ألقى كلمة حول موضوع النقاش العام للجمعية تحت عنوان " الوصول إلى صفر انبعاثات : حشد البرلمانات للعمل من أجل تغير المُناخ " تناول فيها الرؤية المصرية ومجهودات الدولة المصرية في مكافحة تغير المُناخ على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل بلورة جهد قانوني ودولي منظم وعادل لمواجهة تلك الظاهرة السلبية.
حنفي جبالي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا
كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بكثافة في اجتماعات لجان وأجهزت الاتحاد البرلمان الدولي، وعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هامش تلك الاجتماعات عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وقد عكست تلك اللقاءات حرص تلك القيادات البرلمانية العالمية على استيضاح الرؤية المصرية تجاه التطورات الإقليمية والدولية، وهو ما يُبرهن على قوة حضور الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي والمُتعدد الأطراف.
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