/688218/نائبتا-التنسيقية-تحتفيان-بأسر-الشهداء-وحفظة-القرآن-الكريم-في-كفر-الش

نظمت النائبة هيام محمد الطباخ والنائبة رحاب عبدالغني، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حفلا لتكريم أسر الشهداء وقدامى المحاربين وحفظة القرآن الكريم بمسابقة تاج القرآن في كفر الشيخ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الترحيب بالضيوف

بدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه الترحيب بالضيوف، ثم كلمة النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثم كلمة النائبة رحاب عبدالغني التي عبرت عن سعادتها وفخرها لتكريم أسر الشهداء كونها أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة.

وألقت النائبة هيام الطباخ كلمة رحبت فيها بالضيوف، وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف، والعقيد أركان حرب أيمن كمال، نيابة عن العميد أحمد عمارة، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، مثمنة تشريف نائب المحافظ عمرو البشبيشي للحدث، وحرص اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على رعايته، مؤكدة أن التنسيقية ونوابها يقدمون دائما نائبا بمفهوم جديد.