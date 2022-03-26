/688216/قالي-ايه-القرف-ده-بيومي-فؤاد-يكشف-أقسى-رد-فعل-من-أحد-المتابعين-لأعماله

حل الفنان بيومي فؤاد ضيف الفنان أحمد فهمي في برنامجه أحلى كلام المذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية وكشف خلال الحلقة العديد من الأسرار في حياته.

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تصريحات بيومي فؤاد

سأل الفنان أحمد فهمي، ضيفه الفنان بيومي فؤاد حول أقسى نقد وجه له، قائلًا: “واحد من الجمهور كلمني في التليفون مش عارف جاب رقمي منين.. وهو قاعد فى السينما قال لي: إيه القرف ده”، وكشف أيضًا سر عدم خوضه البطولة المطلقة.

وأضاف بيومي فؤاد: "مش بحب البطولة.. واعتذرت عنها في 2019، لكن للأسف سأخوض البطولة قريبا، المشكلة أن المخرجين عندما يوجد لديهم دور ثاني حلو .. مش بيعرضوه على الأبطال فى اعتقاد منهم أنهم سيرفضون".

لقاء بيومي فؤاد وأحمد زكي

ولأول مرة تحدث عن هواياته الأخرى قائلًا: "كنت بلعب كورة حلو، واللاعب المفضل لى الكابتن محمود الخطيب"، وتحدث عن مقابلته مع الفنان الراحل أحمد زكي، لافتاً إلى أنه لم يرى أحمد زكى للأسف وجه لوجه قبل وفاته في فيلم حليم ولكنه قابله عن قرب لأول مرة في كواليس فيلم كاراتيه وكان يذهب له خصيصا في منطقة الزمالك.

وأوضح بيومي فؤاد أن أكثر دور يحبه للفنان أحمد زكي هو دوره في فيلم زوجة رجل مهم، وكان بيومي فؤاد ضيف حلقة برنامج أحلى كلام برفقة الفنانة هالة صدقي، وقاما خلال الحلقة بالغناء سويا والرقص ولعب عدد من الألعاب الخاصة.

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وفي سياق آخر، يشارك الفنان بيومي فؤاد، برفقة الفنان ماجد الكدواني في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم فضل ونعمة” برفقة الفنانة هند صبرى، وتدور أحداث الفيلم وسط أجواء مطعم يملكه ماجد الكدواني الذي يظهر زوج هند صبري.

والعمل من إخراج رامي إمام الذي يكثف تصوير مشاهد الفيلم حاليًا استعدادا لطرحه بالسينمات ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، أما الفنانة هالة صدقي فتشارك ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل «فاتن أمل حربى» الذي يضم في بطولته كلا من نيللى كريم، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، وآخرين.