/688215/تعبيراته-مقززة-وسوقي-عباس-أبو-الحسن-يهاجم-مدحت-شلبي-بسبب-مباراة-مصر-والسنغال

أثار الفنان عباس أبو الحسن ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية بسبب هجومه وانتقاده على الإعلامي الرياضي مدحت شلبي الذي علق بمباراة مصر والسنغال التي أقيمت أمس الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

دوت الخليج يرصد انتقاد عباس أبو الحسن لـ مدحت شلبي

عباس أبو الحسن و مدحت شلبي

انتقد الفنان عباس أبو الحسن، الإعلامي الرياضي مدحت شلبي بسبب المباراة أمس وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “أنا مبتفرجش علي كرة محلي أصلا لأني أنا شخصيا ، لمتابعة اي فريق حتي لو فريق مصري في أي لعبة لازم يكون يملك حد أدني من المهارة والكفاءة والإبهار”.

وأضاف في تعليقه: “نسبة الي المستويات العالمية والا ببساطة بزهق ..دي مش نظرية ..دة هوي . المهم النهاردة قررت اغير المنهج دة واتفرج على مصر والسنغال وفشلت المحاولة.. مش من سوء الاداء خالص .. انما من هذا الشئ المنفر اللي بيعلق علي الماتش بأسلوب فظ سوقي”.

مباراة مصر والسنغال

وتابع عباس أبو الحسن: “اقرب إلى ردح الولايا وبتعبيرات مقززة تنم عن ثقافة متدنية .. ايه كمية الزمبليطة والدوشة والرغي واللت دة !! . والمصحف جالي صداع ! في معلق يقول : يالا يا فلان ورينا المهارة واللطافة والقطايف والحلويات !!”.

واختتم كلامه: “والله التعليق من ٤٠ سنة كان ارقي من كدة بمراحل . الله يرحمك يا لطيف ! . أنا آسف يا منتخب مصر معرفتش اشوفكم بس يارب تكسبوا عشان ملايين المصريين اللي واخدين الكورة المصري جد”.

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يشار أن آخر أعمال الفنان عباس أبو الحسن كان مشاركته كضيف شرف حلقة بمسلسل البحث عن علا للفنانة هند صبري والذي عرض مؤخرًا عبر منصة نتفليكس الرقمية، وضم المسلسل في بطولته كلا من سوسن بدر، ندى موسى، هاني عادل، محمود الليثي، وآخرين من ضيوف الشرف والإخراج لـ هادي الباجوري.

ويعرض للفنان عباس أبو الحسن حاليًا، بطولة مسلسل "منورة بأهلها" عبر منصة شاهد VIP الرقمية والإخراج لـ يسري نصر الله، ويتولى تأليف المسلسل محمد أمين راضي، ويشارك في بطولته كلا من ليلى علوي، غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد السعدني، باسم سمرة، محمد حاتم، ناهد السباعي، وآخرين.