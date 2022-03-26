تأهل منتخب البرازيل بشكل رسمي إلى كأس العالم، ولحقه المنتخب الأرجنتيني، قبل أن يتأهل في وقت سابق فجر الجمعة منتخبا أوروجواي والإكوادور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هدافي تصفيات كأس العالم 2022

مارسيلو مارتينز مورينو بوليفيا10 أهداف

نيمار لاعب البرازيل8 أهداف

لويس سواريز لاعب أوروجواي 7 أهداف

لاوتارو مارتينيز لاعب الأرجنتين 7 أهداف

ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين 6 أهداف

ميكيل إسترادا لاعب الإكوادور 6 أهداف

كريستيان كويفا لاعب بيرو 5 أهداف

أليكسيس سانشيزلاعب تشيلي 5 أهداف.

سبب إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين

وفى وقت سابق، توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين بعد أن تدخلت الوكالة الوطنية للصحة في البرازيل واقتحمت اللقاء، بسبب مشاركة عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، المخالفين لقواعد فيروس كورونا.

فيما الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا بعد العديد من التحقيقات، أكد من خلاله إعادة المباراة في موعد ومكان يتحدد لاحقًا حسب الفيفا.

قرارات تأديبية من الاتحاد الدولي :

- تغريم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 477 ألف يورو، و الاتحاد الأرجنتيني 190 ألف يورو، بسبب المخالفات التي أدت لما حدث، من النظام والأمان المفترض تطبيقه.

- تغريم الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني 40 ألف يورو، لعدم استكمال المباراة.

- إيقاف رباعي المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، وبونديا، ولوسيلسو، وكريستيان روميرو، لمدة مباراتين مع إيقاف التنفيذ، لعدم الامتثال لقوانين الاتحاد الدولي بشأن فيروس كورونا والحجر الصحي.

مقاعد القارات بكأس العالم

وتمتلك القارة الأوروبية النصيب الأكبر من مقاعد بطولة كأس العالم، والتي تأتي بـ 13 مقعد، يليها القارة الإفريقية برصيد 5 مقاعد، ومن آسيا وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف، ومن أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي ثلاث مقاعد ونصف، ومن أوقيانوسيا نصف مقعد.

ومن المنتظر أن تحجز 3 منتخبات مقاعدها في كأس العالم في يونيو ، وهي المنتخبات الفائزة في ملاحق المسار الأوروبي الأول، والفائز من ممثل أمريكا الجنوبية مع ممثل آسيا، وممثل أمريكا الشمالية مع أوقيانوسيا.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في 8 استادات مونديالية.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجع