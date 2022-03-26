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الرئيس السيسي يستقبل بول كاجمي رئيس جمهورية رواندا

هذا والتقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الجمعة بمدينة العقبة بجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الاردن وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والسيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق".

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الاربع في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الاقليمي والدولي خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة، والتجارة، وذلك على النحو الذى يحافظ على الاستقرار الاقليمى وأمن المنطقة".

آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

كما تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، أحاط الرئيس بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية فى اطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.