/688217/رمضان-بطعم-زمان-ذكريات-لا-تنسى-أشهرها-بكار-وفوازير-نيللي-وشريهان

مهما مرت من سنين واجتاحت التكنولوجيا بمضامينها الحديثة حياتنا، يظل رمضان بذكرياته القديمة من فوازير وأغاني وتواشيح راسخ في عقولنا ويغمرنا الحنين بمجرد الحديث عنه.

وفي هذا الصدد، يرصد لكم موقع دوت الخليج أبرز ذكريات رمضان القديمة.

بكار

من أبرز الأعمال التي قدمت للأطفال كما انه كان من علامات شهر رمضان، وأجمع المصريين على حبه سواء الكبار أو الصغار

هو مسلسل كارتون مصري، وأول شخصية كارتونية مصرية حقيقية، وبدأ عرضه فى شهر رمضان عام 1998 من إخراج الراحلة منى أبو النصر، والتى قدمت عدة أجزاء منه حتى وفاتها فى عام 2003، ثم استكمل ابنها شريف جمال باقى أجزاء المسلسل بعد وفاتها حتى توقف فى عام 2007، وتم استكماله في رمضان 2015 و2016 بجوده عالية بشكل فيلم ثلاثي الابعاد.

بكار هو طفل نوبي من جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ومع عنزته رشيدة، ويتسم هذا الطفل بالذكاء ويحكى مغامراته لأصدقائه، ويساعد الشرطة فى حل ألغاز، وكل حلقة تختتم برسالة أخلاقية للأطفال، وفي كل حلقة من حلقات المسلسل يخوض مغامرة جديدة مع أقرانه في المدرسة، سواء داخل قريته، أو خارجها.

بوجي وطمطم

تدور أحداث المسلسل حول الأخوين بوجي (يونس شلبي) وطمطم (هالة فاخر) وأصدقائهما زيكو (سيد عزمي) وزيزى (إنعام سالوسة) وجارهم العجوز عم شكشك وبعض الشخصيات الحقيقية مع الدخول في العديد من المواقف اليومية والسلوكيات والأخلاقيات التي يجب على الأطفال تعلمها والالتزام بها.

فوازير نيللي وشريهان

ظهرت الفنانة شيريهان عام 1985 بفوازير حاجات ومحتاجات، ليرتبط اسم "نيللى وشريهان" في الأذهان المصرية والعربية مع "فوازير رمضان"، الفن الذى ربما توقف بعد تاريخ حافل.

أغنية «رمضان جانا»

من أشهر أغنيات الشهر الكريم التي تنشر جو من البهجة وهي من كلمات حسين طنطاوي وألحان محمود الشريف.

وتقول بدايتها: "رمضان جانا وفرحنا به، بعد غيابه وبقاله زمان غنوا وقولوا شهر بطوله، غنوا وقولوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان

بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك من امتى واحنا بنحسبلك ونوضبلك ونرتبلك".

برنامج «الكامير الخفية»

قُدم البرنامج عام 1995 ليستمر لسنوات البرنامج بطلا حفرت ذاكرته الكوميدية فى أذهان الملايين، وذلك قبل أن يسلم النجاح للنجم الراحل إبراهيم نصر الذى أبتكر شخصيات من التنكر صارت فى حد ذاتها نجوم، أشهرهم ذكية زكرية، حيث انها قدمت نجاحا كبيرة لدرجة أن صناعهم قدموا فيلم سينمائي يحمل إسم زكية زكرية بالبرلمان.

وبعد زكية زكريا تركت الكاميرا الخفية الشارع، لتدخل الأستدوديوهات وتستهدف نجوم الفن والموسيقى، فكان سلسلة حسين الإمام وضحاياه زملائه النجوم فى عدد من المواسم .

ابتهالات النقشبندي

ويعتبر ابتهال مولاي أحد أشهر الابتهالات الدينية، وحقق حتى اليوم نجاحًا كبيرًا، وتقول كلمات الابتهال:

مَوّلاي إنّي ببابكَ قَد بَسطتُ يَدي.. مَن لي ألوذُ به إلاك يا سَندي؟

أقُومُ بالليّل والأسّحارُ سَاهيةٌ أدّعُو وهَمّسُ دعائي

بالدُموُع نَدى بنُورِ وَجهِكَ إني عَائدٌ وجلُ

ومن يعد بك لن يَشّقى إلى الأبدِ

مَهما لَقيتُ من الدُنيا وعَارِضه

فَأنّتَ لي شغلٌ عمّا يَرى جَسدي

تَحّلو مرارةِ عيشٍ في رضاك

ومَا أُطيقُ سُخطاً على عيشٍ من الرَغَدِ

مَنْ لي سِواك؟! ومَنْ سِواك يَرى قلبي؟!