نجح الفريق الطبي بوحدة جراحة الأوارم بمستشفي إيزيس التخصصي في إجراء استئصال ورم بالثدي بعد الفحص الدقيق وعمل الفحوصات اللازمة تم تشخيص وجود الورم بالثدي الأيسر وتم تجهيز المريضة للدخول إلي غرفة العمليات علي الفور وبدون إي إنتظار وإجراء إستئصال للورم وإرساله الي معمل الباثولجي للتحليل . وخرجت السيدة تحت الملاحظة إلى قسم النساء والتوليد لاستكمال العلاج وخرجت إلى المنزل بصحة جيدة وقد قام بتشخيص الورم نخبة متميزة من أطباء النساء والتوليد مع أطباء جراحة الأورام .. ????تحت إشراف: ???? الدكتور ممدوح السيد ابراهيم - استشاري جراحة الأورام بمعهد ناصر. ????الدكتور / أحمد عبد الحكيم - اخصائي جراحة الأورام بمعهد ناصر. ????الدكتور / محمد عبد ربه - اخصائي جراحة الأورام بمعهد ناصر. ????بالتعاون مع قسم الأشعة تحت إشراف الدكتور / جيمي القس - رئيس قسم الأشعة بالمستشفى. وقام بإجراء العملية : الدكتور / ممدوح السيد ابراهيم - استشاري جراحة الأورام الدكتور / ثروت عياد - أخصائي النساء والتوليد الدكتور / جمال صادق - استشاري التخدير الدكتور / محمد الأمير - أخصائي التخدير وبمشاركة متميزة من قسم التمريض: ا/ ايمان فراج - تمريض عمليات ا/ اسراء بغدادي - فني تخدير وقد تمت العملية بتكلفة ٣٠٠ جنيه فقط سددتها المريضة تحت منظومة التأمين الصحي الشامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مره بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر نجاح إجراء جراحة استئصال ورم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.