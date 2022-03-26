السفير المصري في مالابو يلتقي وزيرة الزراعة والمراعي والغابات والبيئة الغينية

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، كلًا من وزيرة الزراعة والمراعي والغابات والبيئة Francisca Eneme Efua، ونائب الوزيرة Miguel Mba Nzang، لبحث التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية في مجالات الزراعة والمراعي والمصايد والموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.

هذا، واستعرض السفير المصري فرص التعاون المتاحة بين البلديّن في المجالات الزراعية، بما في ذلك الإعداد والتأهيل المهني للعاملين في قطاع الزراعة والأساليب الحديثة في الزراعة ونظم الري، حيث أشادت الوزيرة الغينية بما تملكه مصر من إمكانيات كبيرة في المجالات الزراعية الحديثة وتعاونها المتزايد مع الدول الأفريقية في العديد من المجالات. كما تناول السفير المصري الترتيبات الجارية لاستضافة مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وضرورة التنسيق بين الدول الإفريقية الشقيقة في هذا الصدد لتبني مواقف إفريقية موحدة.

ومن جانبها، أشادت الوزيرة الغينية بالمنح الدراسية المقدمة من المركز المصرى الدولي للزراعة للعاملين في قطاع الزراعة في غينيا الاستوائية، وأثنت في هذا الصدد على المنح والدورات التدريبية والتأهيلية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، مؤكدة على حرص بلادها المشاركة والاستفادة الفعّالة من تلك المنح.