الري: الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٧٣٨ كيلومتر والعمل على...

- إزالة ٥١ ألف حالة تعدى بمساحة ٧ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات الغربية والقليوبية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان

- الدكتور عبد العاطى : ننفذ رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات ، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية

- تحديث شبكة الترع ، وتحقيق عدالة توزيع المياه ، وحسم مشاكل الرى ، وتحسين نوعية المياه ، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية ، وزراعة أراضى بور لم يتم ريها منذ سنوات ، وإنشاء وتوسعة الطرق بجانبى الترع ، أبرز مكاسب أعمال تأهيل الترع

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والسيد المهندس/ السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والسيد المهندس/ محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والسيد المهندس/ عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمشروعات الرى الحديث والسيد الدكتور/ إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والسيد المهندس/ فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والسيد المهندس/ طارق عواد رئيس قطاع الرى وذلك لمناقشة تقدم العمل فى مشروعات تأهيل الترع والمساقى وازالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٧٣٨ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٩٥ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٣٦ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٦٦٩ كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٦١ كيلومتر.

وأكد سيادته أن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة والتى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، مشيراً إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

هذا بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥١ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٧ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم إزالة مخالفة ردم فى المهد بناحية البيارة بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان بمعرفة المخالف وتحت إشراف تفتيش نيل كوم امبو ، كما تم عمل إزاله فورية وفى المهد لتعدي بواجهه مدينه بنها بمحافظة القليوبية لتشوين ألعاب ملاهي وكذا عمل كافيتيريا على النيل مباشرة ، وتنفيذ عدد (٢١) قرار إزالة لمخالفات متنوعة على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع بقرية الميمون وقرية الزاوية بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف ، وإزالة عدد (٣) مخالفات ردم بناحية جزيرة التل بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا بمساحة ٢٥٦ متر مربع ، وتنفيذ عدد (٤٣) قرار إزالة لمخلفات ردم بناحية قرية طوخ بمركز نقاده بمحافظة قنا بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة بمساحة ١٥٣٠ متر مربع.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزاله منهم عدد (٩) قرارات ردم بمساحة ٢١٠٠ متر مربع وعدد (٤) مخالفات مبانى بمساحة ٦٠٠ متر مربع بناحيه الشيخ مكرم بمركز سوهاج ، وتنفيذ عدد (١٠) قرارات إزاله لمبانى مخالفة بمساحة (٢١٠٠) متر مربع بناحيه الخذنداريه والهريف بمركز طهطا ، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بمركز دار السلام منهم عدد (٣) قرارات ردم بمساحة ٤٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٥٥٠ متر مربع ، وذلك بوجود وتأمين قوات الشرطة ومسئولى المحليات ، وبإستخدام معدات الوزارة والمحليات وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة البحيرة .. تم إزالة عدد (١٤) مخالفة بمركز المحمودية عبارة عن (٢) مخالفة رد م بمساحة ١٠٢ متر مربع وقرار سور من الطوب الابيض بطول ١٠ متر ، و (٦) مواسير ري مخالفة بطول ٧٢ متر وعدد (٥) أقفاص سمكية مخالفة بمساحة ٢٧٠ متر مربع بمركز المحمودية ، كما تم إزالة عدد (٥) مخالفات بمركز رشيد عبارة عن ورشة سفن مخالفة بمساحة ١٥٠٠ متر مربع وعدد (٣) مباني بالطوب الابيض بمساحة ٢١٧ متر مربع ، وسور من الطوب الأبيض بطول ٧٥ متر ، وعدد (٩) أقفاص سمكية مخالفة بمساحة ١٤١٠ متر مربع ، وعدد (٨) أحواش مخالفة بمساحة ٩٦ متر مربع بمركز كوم حماده ، وعدد (١٠) أحواش مخالفة بمساحة ١٩٥ متر مربع بمركز شبراخيت.

وفى محافظة الغربية .. تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة (١٠٥٠) متر مربع بمركز سمنود بتأمين قوات شرطه المركز وإشراف مهندسوا تفتيش نيل زفتي ، وتنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة بمساحة (٨٧.٥٠) متر مربع لمبانى مخالفة بمركز كفر الزيات ، وعدد (٨) مخالفات بمركز بسيون عبارة عن عدد (٦) أحواش مخالفة بمساحة ١٤٥ متر مربع ، وسور من الخشب بمساحة ١٥ متر مربع ، وتكسيه حجريه بمساحة ٦٠ متر مربع.

وفى محافظة كفر الشيخ .. تم إزالة عدد (٥) أقفاص سمكية مخالفة بمساحه ٨٠٠ متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وذلك تم بمعرفة المخالفين ، وإزالة عدد (٨) مخالفات بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عدد (٣) مخالفات ردم بالمجري المائي بمساحة ٣٣٢ متر مربع ، ومخالفة سور من الخشب بطول ٣٠ متر ، وعدد (٤) مزارع سمكية مخالفة بمساحة ٤٨ متر مربع.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ عدد (١٨) قرار إزالة ردم وعشش مخالفة بمساحة ٨٦٠ متر مربع بناحية محلة إنجاق وكفر الدبوسي وكفر الحطبة وكفر الشيخ عطية وكفر الترعة القديم بمركز شربين.