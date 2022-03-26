القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات النسائية

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات النسائية ، الذى نظمه بالتعاون مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة و الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، واستهدف خريجات دورات القيادة النسائية من مختلف المحافظات و الجهات الحكومية ، بحضور كل من الدكتور حامد هميمي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، و الدكتورة شريف شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة، و الدكتور أحمد الهلباوي بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، و الدكتورة رحاب فراج مدير عام تنمية و تطوير القدرات البشرية المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة، و الدكتور عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الادارية، و اللواء بهاء الحريشي مستشار باكاديمية ناصر العسكرية، بمقر المجلس.
وقد افتتح اليوم التدريبي كل من الدكتور أحمد الهلباوي و الدكتورة رحاب فراج بالترحيب بالحضور، وناقش الدكتور عصام زكريا دور هيئة الرقابة الادارية في مكافحة الفساد و الوقاية منه، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و ناقش الاثار السلبية للممارسات الفاسدة علي المجتمعات، كما اشار الي دستور مصر و رؤيته في مجال مكافحة الفساد، كما أكد علي أن هيئة الرقابة الادارية تسعي للتطوير المستمر لأدائها وفقا لأولوياتها .
فيما ناقش اللواء بهاء الدين الحريشي أنواع الأمن القومي بالدولة ، كما ناقش أمن المعلومات ، مؤكدا أن حروب الجيل الخامس سوف تعتمد علي الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في مرحلة الذكاء الاصطناعي، و الحروب السيبرانية ، و قد أكد علي ان حل المشكلات التي تواجه الدولة تتمثل في: الوعي و الفهم و الادراك، وناقش اثر الفساد و الشائعات و مخاطر حروب الجيل الرابع و الخامس علي الامن القومي.
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