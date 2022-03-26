زراعة 8 آلاف فدان فى دمياط بنظام الرى الحديث

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين على تفعيل نظام الرى الحديث، وبلغت المساحة التى تم زراعتها بهذا النظام ثمانية آلاف فدان، وهو ما يحقق توفيرا كبيرا فى استخدام المياه والإنتاجية العالية.





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