عاجل.. وفاة رجائى عطية نقيب المحامين

جدة - نرمين السيد - ولد رجائى عطية، فى 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، وهو نجل النقيب عطية عبده، المحامى، ويرأس منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين المصرية خلفًا لسامح عاشور.

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