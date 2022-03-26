أماكن تواجد قوافل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، على أن تبدأ من الأحد 27 مارس لمدة 4 أيام، وستكون مواعيدها من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء بكل محافظات الجمهورية، ويشارك فيها 90 ألف عضو من الفرق الطبية.

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