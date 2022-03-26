السفير المصرى فى بلجراد يزور مقر المعرض الدولى للسياحة

جدة - نرمين السيد - التقى السفير المصرى بالشركات السياحية المُشاركة فى المعرض، وتعرف على أهم عروضها السياحية إلى الوجهات المصرية لا سيما الغردقة وشرم الشيخ ومنها إلى مدن القاهرة وأسوان والأقصر وغيرها.

كما أشاد بإقبال السياح من صربيا على زيارة مصر وخاصة مدينة الغردقة التى تُعد الوجهة المُفضلة لكثير من المواطنين الصرب، وذلك على ضوء وجود خط طيران مُباشر إليها وتنافسية تكلفة الإقامة بالمدينة فى مُقابل الخدمات المتميزة المُقدمة، وذلك مُقارنة بالعديد من الوجهات الأجنبية الأخرى.