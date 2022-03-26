محافظ الاسكندرية يوجه بتشديد الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الاسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت، لضبط جميع أشكال المخالفات وفرض الانضباط وهيبة الدولة.





وذكر بيان حى أول المنتزة أن الحملات التى قامت بها الإدارات المختصة بالحى، أسفرت عن إغلاق وتشميع 17 محلا تجاريا مخالفا للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة وتحصيل غرامات فورية بقيمة 26 ألف جنيه والتحفظ على 43 حالة إشغال متنوعة.

وأغلق حى وسط منشآتين وتغريم واحدة بمبلغ 4 ألاف جنيه، والتحفظ على 8 شيش، ورفع 55 حالة إشغال، وقام حى غرب بإغلاق 3 منشآت والتحفظ على 52 شيشة وتحصيل 14 ألفا و500 جنيه غرامات، وحصل حى الجمرك غرامات بقيمة 4 ألاف جنيه لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.