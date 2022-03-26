محطة قطارات صعيد مصر.. مشروع ذكى بطابع فرعونى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن محطة قطارات صعيد مصر:- ومن المقرر أن تساهم المحطة فى تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية "رمسيس – الجيزة" على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة، وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمى وزيادة الإقبال، وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

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