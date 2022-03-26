عاجل- بيان مهم من البحوث الفلكية عن غرة رمضان وعدد ساعات الصيام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن عدد ساعات صوم شهر رمضان المبارك للعام الهجرى الحالى 1443، تصل هذا العام فى أول أيام الشهر، الموافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، لـ 14 ساعة و19 دقيقة، وستزيد تدريجيا إلى أن تصل فى آخر أيامه إلى 15 ساعة و16 دقيقة.





وأضاف القاضى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر، واليوم الأخير سيكون الأطول فى الشهر بفارق زمنى يصل إلى 57 دقيقة. وأوضح أن شهر رمضان المبارك يشهد تفاوتا فى عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها، ونظرا لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم فى رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافى حيث أن الموقع الجغرافى يحدد طول اليوم والليل لكل موقع. وأكد أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أثبتت أن غرة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، لافتا إلى أن هلال شهر رمضان سيولد فى الساعة الثامنة و 25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالى وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).

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