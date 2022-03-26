/688213/بدءا-من-اليوم-الأرصاد-تعلن-عن-اعتدال-درجات-الحرارة-هذا-الأسبوع

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس هذا الاسبوع منوهة انه بداية الأجواء الربيعية، سوء نشهدها هذه الايام وبدءا من اليوم سوف تبدا درجات الحرارة في الارتفاع .

دوت الخليج

جاء لك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الاولى مشيرة الى تاثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مصحوبًا برياح شمالية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وهو ما يسبب الارتفاع في درجات الحرارة .

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل العظمى 21 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون مصحوبة بزيادة في سطوع أشعة الشمس وهدوء في سرعات الرياح.

ونوهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس دافئ خلال فترة النهار، ولكن مع دخول ساعات الليل وغياب سطوع أشعة الشمس سيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، مؤكدة أن الظاهرة الجوية المصاحبة لهذه الفترة هي الشبورة المائية، والتي تتكون في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

واستكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة المائية كانت خفيفة ولم تؤثر على حركة المرور، ولكن دائمًا تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مشددة على أهمية أخذ الحذر من الشبورة المائية والتس ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

واشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ان ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستبدأ مع نصف الأسبوع في يومي الثلاثاء والأربعاء.

واكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن العظمى ستسجل 28 و29 درجة مئوية، مؤكدة على أهمية عدم الانخداع بالطقس وسطوع أشعة الشمس وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل.