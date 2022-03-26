/688212/موقف-غامض-من-أصالةحول-أنباء-القبض-على-نجلها-خالد-بتهمة-حيازة-المخدرات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت حالة ضحة عارمة بعدما تداولت أنباء غير معلومة المصدر حول القبض على خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة بتهمة حيازة مخدرات قبل ساعات من حفل زفاف شقيقته، ومن ثم الإفراج عنه بكفالة مالية.

دوت الخليج يرصد موقف أصالة من أنباء القبض على نجلها بتهمة حيازة مخدرات.

أصالة تلتزم الصمت

وانتظر محبي وجمهور أصالة تعليق منها على تلك الأنباء من تكذيب أو تأكيد، لكنها ردت بشكل غير صريح من خلال صورة جمعتها بنجلها خالد في حالة سعادة وحب.

حفل زفاف ابنة أصالة

واحتفلت أصالة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات بحفل زفاف ابنتها الطبيبة شام الذهبي.

وأثناء حفل الزفاف أهدت الفنانة أصالة أغنية خاصة لابنتها وزوجها كما فاجأت أصالة الحضور بقصة تعارفها على زوج ابنتها قائلة: «قابلت أحمد وهو طفل عنده 9 سنوات، وطلب وقتها التقط معه صورًا تذكارية، بسبب حبه الشديد لي ولأغاني، ولم أعرف وقتها أن القدر سيجمعنا مرة أخرى، ومتوقعتش إنه هيكون زوج بنتي».

وبكت متأثرة بحفل زفاف ابنتها شام الذهبى، وتألقت أصالة فى حفل الزفاف بمجموعة من أبرز أغانيها، وأيضا كان للنجمة اللبنانية إليسا حضور قوى بأغنية رومانسية أهدتها للعروسين.

أصالة تتألق بأغنية تقول تبغاني

على الصعيد الآخر، تألق أصالة بأغنية «تقول تبغاني» التي أهدتها لزوجها في عيد الحب،

وتقول كلمات الأغنية:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي