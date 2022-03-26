/688211/بصور-تجمعهما-من-حفل-الزفاف-ليلى-أحمد-زاهر-تهنئ-شام-الذهبي-ابنة-أصالة

احتفلت الطبيبة شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة، أمس الجمعة بحفل زفافها على الدكتور أحمد الهلالي بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنان الشابة ليلى أحمد زاهر لابنة أصالة بمناسبة حفل زفافها.

ليلى أحمد زاهر رفقة شام في حفل زفافها

وحرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على تهنئتها، من خلال نشرها صور تجمعهما من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "مبروك أختي الجميلة".

ليلى أحمد زاهر بمسلسل «في بيتنا روبوت 2»

على الصعيد الآخر، تخوض ليلى أحمد زاهر السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «في بيتنا روبوت 2»

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل«في بيتنا روبوت»، حول ظهور مهندس منافس جديد لـ«يوسف» ويلعب دوره الفنان هشام جمال، يمتلك شركة منافسة وروبوت يتميز بالقوة، ويدعى «متين»، وتدور بينهما العديد من المسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدارالحلقات.

ويتلقى «يوسف» و«سارة» وتجسد دورها الفنانة ليلى زاهر، مفاجأة سارة بانتظارهما أول مولود لهما، وتبدأ الأحداث في التصاعد بسبب معاناة الزوجان من المشاكل الأسرية خلال فترة الحمل.

«في بيتنا روبوت 2» بطولة هشام جمال، ليلى زاهر،عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.

وحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحًا كبيرا، بعد عرضه في شهر يناير من العام الماضى، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول الشاب «يوسف» الذي يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي باستخدام تقنية «الذكاء الاصطناعي»، وبعد نجاحه في تصنيع نموذجين من الروبوتات، أطلق عليهما اسم «زومبا» و«لذيذ»، وسرعان ما تنقلب حياته رأسا على عقب، بسبب المشاكل التي يتعرض لها في عمله.

وعُرض مؤخرًا للفنانة ليلى زاهر، فيلم «المحكمة» الذي تدور أحداثه، حول العديد من القضايا التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا، يتطرق إليها العمل، وتتنوع بين الجنائية، والاجتماعية، مثل الميراث، والنسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

فيلم المحكمة من بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين